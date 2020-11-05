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Avrupa ülkesi koronavirüse teslim! Fransa'da günlük korona vaka sayısında yeni rekor

Koronavirüs hastalığı Avrupa ülkelerini adeta teslim aldı. Geçtiğimiz hafta yasakları geri getiren Fransa'da günlük korona vaka sayısında rekor kırıldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 23:57
Avrupa ülkesi koronavirüse teslim! Fransa'da günlük korona vaka sayısında yeni rekor
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığı Avrupa ülkelerini adeta teslim almış durumda.

Hastalıktan en çok etkilenen ülkelerinde başında gelen Fransa'da vaka sayıları ve hastalığa bağlı ölümelr hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde son 1 gün içinde yapılan koronavirüs testlerinden yaklaşık 58 bini pozitif çıktı. Öte yandan ülke genelinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Ülke genelinde son 24 saat içinde tespit edilen 58 bin vakanın hastalığın ülkede görülmeye başladığı günden bu yanan rekor olduğu açıklandı.


Ülkede son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 367 kişi arttı ve toplam can kayıplara Fransa genelinde 39 bini aştı. Ayrıca ülkede şu anda hastanelerde toplam 19 bini kişi tedavi görüyor ve bu hastaların yaklaşık 3 bini yoğun bakımda süreci geçiriyor.

PARİS'TE YENİ KISITLAMALAR DEVREDE

Ülkede artan vakaların önüne geçebilmek içinde Başket Paris'te yeni kısıtlamalar başlatıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı açıklamada, restoranların yerel saatle saat 22.00-06.00 arasında hem paket servis hem de eve servis yoluyla sonra satış yapmayacağını duyurdu. Kararın, özellikle paket servis hizmetinin bulunduğu restoranların önünde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 05.11.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsFransa Vaka Sayıları
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