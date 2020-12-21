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Avrupa ülkeleri sonrasında Kuveyt'te İngiltere'ye tüm ulaşımı kapattığını açıkladı!

İngiltere'de Koronavirüsün mutasyon geçirdiğine dair yapılan açıklamalar sonrasında Avrupa ülkeleri bir bir sınırını İngiltere'ye kapatmıştı. Son olarak açıklamalarda bulunan Kuveyt yetkilileri İngiltere ile olan tüm ulaşıma yasak getirdiğini belirtti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 06:40
Avrupa ülkeleri sonrasında Kuveyt'te İngiltere'ye tüm ulaşımı kapattığını açıkladı!
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İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğradığı açıklamalar sonrasında pek çok ülke İngiltere’ye olan uçuşları iki yönlü olarak durdurduğunu açıklamaya başladı. Son olarak açıklama yapan Kuveyt ise hava yolu ulaşımının her anlamda durdurulduğunu belirtti.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda ülke vatandaşlarının sağlığının her şeyden değerli olduğu ve mutasyon nedeni ile yüksek risk statüsüne eklenen İngiltere ile uçuşların iki yönlü olarak durdurulduğu belirtildi.

İtalya başta olmak üzere, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Almanya ilk olarak İngiltere ile hava yolu, demir yolu ve tüm ulaşımların durdurulduğunu açıkladı.

Mutasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü ise mutasyon sonucu nelerin değiştiği ve bulaşma hızı konusunda herhangi bir veriye sahip olmadıklarını ve konuyu yakından takip edeceklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim adamları ile yaptığı toplantılarda mutasyona uğrayan virüsün %70 oranında daha çabuk bulaştığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 06:40
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereMutasyonKuveytSınırUçuşYasak
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