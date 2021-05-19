Avrupa Perlementosu'ndan tam üyelik müzakeresi hakkında flaş karar!

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından gerçekleştirilen bir toplantın sonrasında, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile yapmayı planladığı üyelik müzakerelerinin askıya alınması ile ilgili sunulan raporu kabul ettiği bildirildi.

Euronews yayı ajansından elde edilen bilgilere göre, Avrupa Parlementıosu'nun İspanyol parlamenterlerinden biri olan Nacho Sanchez Amor'un hazırladığın rapor ile birlikte buna bağlı olarak belirlenen karar tasarısının toplantı sırasında büyük bir oy farkı ile kabul edildiği belirtildi. Raporda Türkiye ile ilgili temel haklar ve demokrasinin yanı sıra hukuk üstünlüğü ve insan hakları konularıyla ilgili sert eleştiriler yöneltildiği ve parlamento üyelerinin de daha önceki yıllar verilerine karşılım Türkiye’ye daha da fazla eleştiriler yöneltildiği gözlemlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ise sunduğu yazılı açıklamasında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar canlandırılmasında yönelik harcanan çabanın parlementonun sunduğu uzak tavsiye kararının bizler tarafından kabul edilebilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.