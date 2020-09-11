Avrupa Merkez Bankası para politikasında değişiklik olmadı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasa beklentilerine paralel olarak para politikası duruşunda değişikliğe gitmeyen ECB, “Yönetim Konseyi uygun olduğunda, tüm enstrümanlarını enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine yakın seyretmesini sağlamak içi ayarlamaya hazır olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında Yönetim Konseyi’nin 1,35 trilyon Euro büyüklüğünde Pandemi Acil Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarına devam edileceğini, bu alımların para politikasının duruşunun genel olarak gevşetilmesine destek olduğu ve dolayısıyla pandeminin tahmin edilen enflasyon durumuna aşağı yönlü etkisinin telafi edilmesine destek olduğu belirtildi.

Varlık alımlarının esnek bir şekilde devam ettirileceğini açıklayan Avrupa Merkez Bankası, bu alımların para politikasının normalinde devam etmesine karşı ortaya çıkan riskleri savuşturmaya yardımcı olduğunu aktardı. Aynı zamanda Pandemi Acil Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının minimum Haziran 2021’e kadar süreceği ifade edildi.