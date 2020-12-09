Avrupa Liderleri uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor!

Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin liderleri 10 – 11 Aralık tarihinde Brüksel’de uzun bir aradan sonra yüz yüze görüşecek. Salgının öncelikli konu olduğu görüşmelerde neler yaşanacağı merak edilmeye devam ediyor.

Ana konular olarak Covid-19 salgını, iklim değişikliği, güvenlik ve dış ilişkilerin görüşüleceği toplantıda salgın ile ilgili kısıtlamaların ağırlıklı görüşülmesi beklenirken aynı zamanda 6 aşı geliştiricisi ile yapılan anlaşmalar ve alınan 2 milyar doz aşının da gündemde olacağı düşünülüyor.

İklim değişikliği

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın son yıllarda olmadığı kadar etkisinin görüldüğü son zamanlarda AB ülkelerinin liderleri toplantıda 2030 yılında yeni bir emisyon teknolojisi üzerinden görüşerek ortak bir karara varacak. Bu görüşmeler 2020 yılının bitmesi sonrasında 10 yıllık süreçte iklim değişikliğinin önüne geçilmek üzere atılacak adımları kapsayacak.

Aynı zamanda Avrupa Komisyonunda güvenlik konularında ki aşırılık ve şiddet unsurları ele alınarak yeni önlemlerin görüşüleceği aktarıldı. Toplantının sonlarına doğru Türkiye ile Yunanistan’ın aralarında ki gerilim ve Doğu Akdeniz meselesi için uygulanması beklenen yaptırım ve görüşlere yer verileceği düşünülürken Türkiye – AB ilişkileri ve Brexit konuları da görüşülecek.

31 Ocak tarihinde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması ile oluşan ticaret boşluğu konusunda görüşmeler yapılacakken 11 Aralık tarihinde liderler Euro Zirvesinde bir araya gelecek. Euro Zirvesinde bankacılık ve sermaye konularının görüşüleceği öngörülüyor.