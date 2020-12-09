İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Avrupa Liderleri uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor!

Avrupa Birliği Lider Toplantıları 10 - 11 Aralık tarihinde yapılacak. Pek çok kişi ise yapılacak toplantılarda hangi konuların görüşüleceğini araştırmaya başladı. Covid-19 salgını ana gündem konusu olurken Türkiye - AB ilişkileride gündemde olacak.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:57
Avrupa Liderleri uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor!
Takip Et:

Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin liderleri 10 – 11 Aralık tarihinde Brüksel’de uzun bir aradan sonra yüz yüze görüşecek. Salgının öncelikli konu olduğu görüşmelerde neler yaşanacağı merak edilmeye devam ediyor.

Ana konular olarak Covid-19 salgını, iklim değişikliği, güvenlik ve dış ilişkilerin görüşüleceği toplantıda salgın ile ilgili kısıtlamaların ağırlıklı görüşülmesi beklenirken aynı zamanda 6 aşı geliştiricisi ile yapılan anlaşmalar ve alınan 2 milyar doz aşının da gündemde olacağı düşünülüyor.

İklim değişikliği

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın son yıllarda olmadığı kadar etkisinin görüldüğü son zamanlarda AB ülkelerinin liderleri toplantıda 2030 yılında yeni bir emisyon teknolojisi üzerinden görüşerek ortak bir karara varacak. Bu görüşmeler 2020 yılının bitmesi sonrasında 10 yıllık süreçte iklim değişikliğinin önüne geçilmek üzere atılacak adımları kapsayacak.

Aynı zamanda Avrupa Komisyonunda güvenlik konularında ki aşırılık ve şiddet unsurları ele alınarak yeni önlemlerin görüşüleceği aktarıldı. Toplantının sonlarına doğru Türkiye ile Yunanistan’ın aralarında ki gerilim ve Doğu Akdeniz meselesi için uygulanması beklenen yaptırım ve görüşlere yer verileceği düşünülürken Türkiye – AB ilişkileri ve Brexit konuları da görüşülecek.

31 Ocak tarihinde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması ile oluşan ticaret boşluğu konusunda görüşmeler yapılacakken 11 Aralık tarihinde liderler Euro Zirvesinde bir araya gelecek. Euro Zirvesinde bankacılık ve sermaye konularının görüşüleceği öngörülüyor.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiLiderler ToplantısıEuro Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer'in aşısının alerjik reaksiyonu olanlara yapılmaması tavsiye edildi!
Pfizer'in aşısının alerjik reaksiyonu olanlara yapılmaması tavsiye edildi!
Pfizer ve BioNTech aşısına bir ülkeden daha onay geldi!
Pfizer ve BioNTech aşısına bir ülkeden daha onay geldi!
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: 'Karabağ'da ki imar çalışmaları için Türk şirketlerle anlaşma sağlandı'
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: 'Karabağ'da ki imar çalışmaları için Türk şirketlerle anlaşma sağlandı'
Venedik sular altında kaldı
Venedik sular altında kaldı
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Ayla filmi hikayesi gerçek mi? Fox Tv Ayla filmi nerede çekildi?
Günlük burç yorumları 1 Aralık 2019 Pazar - Burcunuza Göre Hayatınız Nasıl Yönlenecek?
Mevlid kandili kutlama mesajları - Mevlid kandili uzun, kısa dualı kutlama mesajları
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
SGK tarafından onaylı barkodlu hizmet dökümü belgesi nereden nasıl alınır?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!
Altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Deri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.