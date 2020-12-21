Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer ve BioNTech için beklenen kritik karar geldi

Herkesin merakla beklediği Avrupa İlaç Ajansı (EMA) toplantısı yapıldı. Tüm gözlerin toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilirken Pfizer BioNTech şirketlerinin ortaklaşa geliştirdikleri aşının onay alıp almayacağı konusu merakla beklenmeye başladı.

Gerçekleşen kritik toplantıda nihai karar çıkarken yetkililer karar öncesinın kalite ve güvenliği ile birlikte etkinliğinin de yeterli derecede sağlam ve eksiksiz olup olmadığı konusunda detaylı değerlendirme yaptıklarını belirttiler. EMA Tıbbi Ürünler Komitesi üyeleri yaptıkları değerlendirmeler sonrası ise Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiler.

Şartlı kullanım onayı veren EMA yetkililerinin toplantı sonrasında yaptıkları basın açıklamasında konuşan EMA başkanı Emer Cooke, yapılan bilimse komite toplantısında Pfizer - BioNTech'in geliştirdiği aşı için AB'de şartlı bir pazarlama izni önerdiklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan vatandaşlara aşının 27 Aralık tarihinden sonra uygulanmaya başlayacağı belirtildi.