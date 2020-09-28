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Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmanın acilen durdurulması gerektiğini açıkladı. Borrel, askeri ve sivil can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:30
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Polisikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’in AB adına yayınladığı yazılı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan hattındaki çatışmanın acilen durdurulması gerektiği mesajı yer aldı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlatmış olduğu saldırı sonrasında devam eden çatışmalara ilişkin Avrupa Birliği’nden son dakika açıklaması geldi.


Borell’in yayınladığı yazılı açıklamalarda çatışmaların durdurulması gerektiğine yer verilirken, cephe hattında askeri ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyulduğuna yer verildi.

Sivil halkın güvenliğini sağlamak için saldırı başlatıldığına yer verildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalarda, Ermenistan ordusunun sabah saatlerince cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğu ve Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine silah, top ve havanlarla ateş açıldığına yer verildi.

Azerbaycan ordu komutanlığı sivil halkın güvenliğini tesis etmek için bütün cephe boyunca karşı saldırı başlatmıştı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:30
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Anahtar Kelimeler:
ABAzerbaycanErmenistan
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