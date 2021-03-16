Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Dağıtım adaletsizliği iddiası derinleşiyor..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan aşılarla ilgili Avrupa Birliği'nde (AB) kriz oluştu. Kovid-19 aşılarının yeterli miktarda sipariş edilmediği ve nüfusa göre dağıtılmadığı yönünde ortaya atılan iddialar üye ülkeler arasında karışıklığa neden oldu. Aşıların yeterli derecede dağıtılmadı ve adaletsizlik yapıldığı söylentileri üzerinde; Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Slovenya ve Letonya liderler ortak metin dahilinde bir mektup yazarak AB yetkililerine gönderdi. Mektupta, acil toplantı talebi de yer aldı.

Ortaya atılan iddialar üzerine Kovid-19 aşılarının doz fiyatlarında diğer aşılara oranla daha ucuz olması, bazı üye ülkelerin AB'den bağımsız bir şekilde AB'nin onay vermediği Çin ve Rusya aşılarına yönlendirdi. Diğer taraftan AB'nin siparişle getirttiği aşılardan feragat eden bu ülkelerin almaları gereken dozları başka ülkelerin satın aldığı da söylenen ifadeler arasında yer aldı.

AB içerisinde yaşanan aşı krizi sonrası ortak metin hazırlayan Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, Çekya, ve Letonya'nın üst düzey yetkilileri AB Komisyonuna bir mektup göndererek kendilerinden acil bir toplantı talep etti. Aşı dağıtımıyla ilgili düzenlenecek toplantıda ise aşıların ülke nüfuslarına eşit şartlarda dağıtılması yönünde taleplerinin görüşülmek istendiği belirtildi.