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Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Dağıtım adaletsizliği iddiası derinleşiyor..

Koronavirüs aşılarının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasındaki dağıtımıyla ilgili adaletsizlik yapıldığına dair ortaya atılan iddialar, bazı üye ülkelerin tepki göstermesine neden oldu. Bazı üyeler, AB'yi aşıların yetersiz sayıda siparişi yüzünden eleştirirken bazı ülkelerde AB'niz henüz onayından geçmeyen Çin ve Rus aşılarına yöneldi. 5 üye ülkeden ise ortak bir metin hazırlayarak AB yetkililerinden acil toplantı talep etti.

16 Mart 2021 Salı 19:39
Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Dağıtım adaletsizliği iddiası derinleşiyor..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan aşılarla ilgili Avrupa Birliği'nde (AB) kriz oluştu. Kovid-19 aşılarının yeterli miktarda sipariş edilmediği ve nüfusa göre dağıtılmadığı yönünde ortaya atılan iddialar üye ülkeler arasında karışıklığa neden oldu. Aşıların yeterli derecede dağıtılmadı ve adaletsizlik yapıldığı söylentileri üzerinde; Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Slovenya ve Letonya liderler ortak metin dahilinde bir mektup yazarak AB yetkililerine gönderdi. Mektupta, acil toplantı talebi de yer aldı.

Ortaya atılan iddialar üzerine Kovid-19 aşılarının doz fiyatlarında diğer aşılara oranla daha ucuz olması, bazı üye ülkelerin AB'den bağımsız bir şekilde AB'nin onay vermediği Çin ve Rusya aşılarına yönlendirdi. Diğer taraftan AB'nin siparişle getirttiği aşılardan feragat eden bu ülkelerin almaları gereken dozları başka ülkelerin satın aldığı da söylenen ifadeler arasında yer aldı.

AB içerisinde yaşanan aşı krizi sonrası ortak metin hazırlayan Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, Çekya, ve Letonya'nın üst düzey yetkilileri AB Komisyonuna bir mektup göndererek kendilerinden acil bir toplantı talep etti. Aşı dağıtımıyla ilgili düzenlenecek toplantıda ise aşıların ülke nüfuslarına eşit şartlarda dağıtılması yönünde taleplerinin görüşülmek istendiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABAşı Krizi
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