Avrupa Birliği, WhatsApp'a ceza kesecek

WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezi İrlanda'da yer alıyor. Merkezde, veri koruma kurumunun incelemeleri devam ediyor. WhatsApp'ın Avrupa'daki kullanıcıları verilerinin FaceBook ile paylaşılması hakkında bilgilendirmediği ve bu gerekçeyle incetilme başlatıldığı duyuruldu. WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri, 2018 yılında çıkmış olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne aykırı durumda.

50 milyon euroya varan para cezası

İrlanda Veri Koruma Kurumu, AB üyesi diğer ülkelerin yetkili mercileriyle ögrüşmeler gerçekleştiriyor. WhatsApp'ın Avrupa Birliği veri kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon ile 50 milyon euro arasında para cezası alacağı konuşuluyor. AB veri düzenleyicilerinin vereceği karar ile WhatsApp'ın kişisel verileri kullanma şeklinin değişmesi planlanıyor. 30 milyon ile 50 milyon euro aralığında verilmesi düşünülen para cezasının bu yıl içerisinde açıklanması bekleniyor. FaceBook, WhatsApp'a kesilebilecek para cezasını ön gördüğü için şimdiden 77,5 milyon euroluk kaynak ayırmış.