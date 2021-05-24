İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Avrupa Birliği ve NATO, Belarus’a sert tepki gösterdi

Avrupa Birliği ve NATO, Belarus’a sert tepki gösterdi. Belarus, bomba ihbarı gerekçesiyle bir uçağı başkent Minsk’e indirdi ve muhalif bir gazeteciyi gözaltına aldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:11
Avrupa Birliği ve NATO, Belarus’a sert tepki gösterdi
Takip Et:

NATO ile Avrupa Birliği, Avrupa birliği ülkesi olan Belarus’a çok sert bir tepki gösterdi. Gerekçe olarak, Belarus’un kalkan bir uçakta bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından uçakdaki Belaruslu bir muhalif gazetecinin gözaltına alınması olarak gösterildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu olayı endişeler iyi bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Daha önce böyle bir olay yaşanmadığını, bu olayı meydana getiren Belarus yetkililerinin ders alması gerektiğini ve bu olayın kesinlikle sonuçsuz kalmayacağını ifade ettiler. Uçağın zorla Havalimanı’na indirildi söyleniyor. Ayrıca muhalif gazetecinin gözaltına alınması yetkili çevreler tarafından eleştirildi. Uçağın indirilmesi ile alakalı NATO yetkilileri tarafından da sert açıklamalar geldi. Bu olayın uluslararası bir soruşturma gerektirdiğini ve ciddi bir olay olduğunu ifade eden yetkililer, yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğunu dile getirildi. Bu durum Belarus’un başına büyük bir bela getirebilir. Çünkü son dönemlerde bu ülkeye yaptırımlar uygulanıyordu.


Son Güncelleme: 24.05.2021 02:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBelarusNATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2021
Seksenler dizisinde Sibel karakterine Cansın Özyosun hayat veriyor
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!
Masum 429.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.