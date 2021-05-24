Avrupa Birliği ve NATO, Belarus’a sert tepki gösterdi

ile, Avrupa birliği ülkesi olan’a çok sert bir tepki gösterdi. Gerekçe olarak, Belarus’un kalkan bir uçakta bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından uçakdaki Belaruslu bir muhalif gazetecinin gözaltına alınması olarak gösterildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu olayı endişeler iyi bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Daha önce böyle bir olay yaşanmadığını, bu olayı meydana getiren Belarus yetkililerinin ders alması gerektiğini ve bu olayın kesinlikle sonuçsuz kalmayacağını ifade ettiler. Uçağın zorla Havalimanı’na indirildi söyleniyor. Ayrıca muhalif gazetecinin gözaltına alınması yetkili çevreler tarafından eleştirildi. Uçağın indirilmesi ile alakalı NATO yetkilileri tarafından da sert açıklamalar geldi. Bu olayın uluslararası bir soruşturma gerektirdiğini ve ciddi bir olay olduğunu ifade eden yetkililer, yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğunu dile getirildi. Bu durum Belarus’un başına büyük bir bela getirebilir. Çünkü son dönemlerde bu ülkeye yaptırımlar uygulanıyordu.