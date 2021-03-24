AB'de Cuma günü yapılması planlanan zirveye ilişkin hazırlanan raporun en önemli konusu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler olurken, mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye için vizesiz seyahat ele alındı. AB ülke liderlerine gönderilen yazıda Türkiye'nin bir çok Suriye vatandaşı mülteciye ev sahipliği yapması nedeniyle daha fazla mali desteği hak ettiği ve bunun yanında gümrük birliğinde kapsamların genişletilerek AB ülkelerine vizesiz seyahati gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye ile daha yüksek bir düzeyde diplomatik ilişkiler kurulması gerektiğini belirten Josep Borrell, bu durumunda Türkiye'nin insan haklarına saygı duyması ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarında daha esnek bir tutum sergilemesi dahilinde sağlanabileceğini kaydetti.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin vizesiz seyahati hak ettiğine dair rapor sundu
Avrupa Birliği, (AB) ülke liderleri için bir rapor hazırladı ve hazırladığı raporda, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı ev sahipli ev için AB'ye vizesiz olarak seyahati hak ettiği belirtildi.
24 Mart 2021 Çarşamba 12:23
Son Güncelleme: 24.03.2021 12:23