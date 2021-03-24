İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Avrupa Birliği, Türkiye'nin vizesiz seyahati hak ettiğine dair rapor sundu

Avrupa Birliği, (AB) ülke liderleri için bir rapor hazırladı ve hazırladığı raporda, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı ev sahipli ev için AB'ye vizesiz olarak seyahati hak ettiği belirtildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:23
Avrupa Birliği, Türkiye'nin vizesiz seyahati hak ettiğine dair rapor sundu
Takip Et:

Avrupa Birliği (AB) komiyonu ve dış politikalardan sorumlu yetkilisi olarak görevli Josep Borrell, üye ülke liderleri için bir rapor hazırladı. Borrell raporunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detaya yer verdi.

AB'de Cuma günü yapılması planlanan zirveye ilişkin hazırlanan raporun en önemli konusu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler olurken, mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye için vizesiz seyahat ele alındı. AB ülke liderlerine gönderilen yazıda Türkiye'nin bir çok Suriye vatandaşı mülteciye ev sahipliği yapması nedeniyle daha fazla mali desteği hak ettiği ve bunun yanında gümrük birliğinde kapsamların genişletilerek AB ülkelerine vizesiz seyahati gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye ile daha yüksek bir düzeyde diplomatik ilişkiler kurulması gerektiğini belirten Josep Borrell, bu durumunda Türkiye'nin insan haklarına saygı duyması ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarında daha esnek bir tutum sergilemesi dahilinde sağlanabileceğini kaydetti.



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiVizesiz SeyahatVizesiz GeçişRapor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma
Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?
Apartman yönetimi için ücretsiz program - Excel Türkçe ücretsiz apartman yönetim programı
Karınca kovmak için doğal yöntemler
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
SGK Anlaşmalı Fizik Tedavi Uygulamaları
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Kimler zabıta olabilir? 2021 Zabıta maaşları ne kadar?
Öğrencilere verilen devlet bursları ve şartları 2021
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
ATV Büyük Selçuklu dizisi Flatyos karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Whatsapp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi? Whatsapp çevirim içi gizleme işlemleri
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
WinRAR klavye kısayol tuşları 2021
1500 tl'ye kadar alınabilecek en iyi telefon modelleri
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Türkiye’nin güncel nüfusu kaçtır? 2021 Güncel verilere göre Türkiye nüfusu
Acemi Anneler dizisine katılan Tuğçe Özbey kimdir? Ezgi karakteri kimdir?
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.