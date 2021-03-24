Avrupa Birliği, Türkiye'nin vizesiz seyahati hak ettiğine dair rapor sundu

(AB) komiyonu ve dış politikalardan sorumlu yetkilisi olarak görevli Josep Borrell, üye ülke liderleri için birhazırladı. Borrell raporunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detaya yer verdi.

AB'de Cuma günü yapılması planlanan zirveye ilişkin hazırlanan raporun en önemli konusu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler olurken, mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye için vizesiz seyahat ele alındı. AB ülke liderlerine gönderilen yazıda Türkiye'nin bir çok Suriye vatandaşı mülteciye ev sahipliği yapması nedeniyle daha fazla mali desteği hak ettiği ve bunun yanında gümrük birliğinde kapsamların genişletilerek AB ülkelerine vizesiz seyahati gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye ile daha yüksek bir düzeyde diplomatik ilişkiler kurulması gerektiğini belirten Josep Borrell, bu durumunda Türkiye'nin insan haklarına saygı duyması ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarında daha esnek bir tutum sergilemesi dahilinde sağlanabileceğini kaydetti.