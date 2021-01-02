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Avrupa Birliği, kitlesel aşı programında engellerle başladı

Avrupa'da başlayan koronavirüs aşılama programında engeller ortaya çıktı. Aşıların sevkiyatlarında meydana gelen aksaklıklar da aşı sevkiyatını yapan lojistiklerin gıda sevkiyatını da yapması ülkelerde hem sağlık sistemini hemde ekonomik alanlarını etkileyeceği değerlendiriliyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:21
Avrupa Birliği, kitlesel aşı programında engellerle başladı
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Koronavirüs salgının tek umudu olan aşılama çalışmaları süreci Avrupa ülkelerinde başladı. Fakat AB ülkelerinin il etapta sorunlu başladığı bilgisi sürecin ne kadar sağlıklı ilerleyebileceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. 

Aşı sevkiyatlarında ortaya çıkan engellerin başında ilaç firması Pfizer'in 8 Avrupa ülkesine aşıları bir gün gecikmeli göndermesi geldi. Yaşanan lojistik sorunda aynı zamanda araçların belirli dönemlerde gıda sevkiyatında da kullanılıyor olması aşı sevkiyatı yapılacak olan ülkelerin hem sağlık sistemlerini hemde ekonomilerini olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

Bir diğer sorun da; AB ülkelerinde uygulanmasına karar verilen Biontech/Pfizer'a ait aşının en önemli handikabı bulunuyor. Bu da aşının zorlu saklama koşulları. Söz konusu aşıların eksi 70 santigrat derecelik dondurucularda taşınarak sevk edilmesi gerekiyor. İlaç şirketi aşının üretimi sonrası aşıları kuru buz ve özel kutularla kurduğu sistem yoluyla saklıyor ve en fazla 20 gün dayanıyor. Lojistik firmalarında ise bu tür dondurucu sitemin bulunduğu araçlar, genel olarak yüksek miktarda olmayan gıda ve ilaç gibi ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.

İlk sevkiyatlarda yaşanan bu sorunun ülkelerin diğer sevkiyat programlarını etkilemesinden korkulurken gıda ve aşı dağıtımının çakışmaması için çözüm yolları aranması gerektiği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAşı ProgramıSevkiyat
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