Atina’da Koronavirüs Kısıtlamalarına Karşı Çıkan Gösteriye Polis Müdahale Etti!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da koronavirüs önlemlerine karşı çıkan bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Yüzü aşkın gösterici, parlamento binasının da yer aldığı Sintagma Meydanı’nda toplandı. Gösteri yapan grubun dağılması için uyarı yapan polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

"Maskeye hayır", "hükümet istifa" şeklinde sloganlar atan grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı. Bu şekilde protestoda bulunan gruptakiler 3 ay önce kadar aynı taleplerle izinsiz gösteri düzenlemişlerdi.