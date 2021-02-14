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Atina'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan gösteriye polis müdahale etti!

Yunanistan'ın başkanti yine karıştı. Başkent Atina'da aylar önce yine taleplerde bulunan bir grup koronavirüs önlemlerini protesto etmek amaçlı toplandı. Parlamento binasının bulunduğu Sİntagma Meydanı'nda toplanan göstericilere polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

14 Şubat 2021 Pazar 19:43
Atina'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan gösteriye polis müdahale etti!
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Atina’da Koronavirüs Kısıtlamalarına Karşı Çıkan Gösteriye Polis Müdahale Etti!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da koronavirüs önlemlerine karşı çıkan bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Yüzü aşkın gösterici, parlamento binasının da yer aldığı Sintagma Meydanı’nda toplandı. Gösteri yapan grubun dağılması için uyarı yapan polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

"Maskeye hayır", "hükümet istifa" şeklinde sloganlar atan grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı. Bu şekilde protestoda bulunan gruptakiler 3 ay önce kadar aynı taleplerle izinsiz gösteri düzenlemişlerdi.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:43
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