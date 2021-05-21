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Ateşkes kararını ihlal eden İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı!

10 Mayıs tarihinde saldırıların şiddet boyutunu artıran ve bugüne kadar 232 sivilin ölmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, dün gece uygulamaya alınan ateşkes kararını ihlal etti. İsrail polisinin cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’da bulunan cemaate ses bombaları ile bir saldırı düzenlediği bildirildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:46
Ateşkes kararını ihlal eden İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı!
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Abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi yine bir saldırı düzenledi. Dün akşam alınan ateşkes kararını ihlal ederek namaz sonrası camide bulunan cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldıran İsrail polisi 20 Filistinli yaralanmasına neden oldu.

İşgal atında tuttuğu ve 10 Mayıs tarihinde saldırıların şiddetini artıran İsrail polisi Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yeni bir saldırı düzenledi. Cuma namazından sonra camide bulunan cemaate plastik mermilerle ve ses bombasıyla saldıran İsrail güçleri, Hamas ile ateşkes yapılmasını kutlayan ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren sivillere saldırdı.

"ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILMIŞTI" 

Diğer taraftan İsrail ordusu tarafından başlatılan saldırılar sonrasında Hamas ile bir anlaşmaya varıldığı ve gece saat 02.00'den itibaren ateşkes yapılacağı bildirilmişti.  


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
İsrailMescid-i AksaSaldırıAteşkesFilistin
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