Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin 79 milyon dolarlık lüks mülkü!

Popüler film serisi James Bond'un iki filminde kullanılmış olan konut ve şimdi ise 79 milyon dolar değerinde ücret karşılığından Hint milyarder Mukesh Ambani tarafından satın alınan mülkün özellikleri bir hayli dikkat çekiyor.

Bloomberg, içinde 5 yıldızlı bir otel, 27 delikli bir golf sahası, 13 tenis kortu ve bir restoranın bulunduğu arazi için 79 milyon dolar ücret ödendiğini belirtti. Asya’nın en zengin insanı olan ve dünyanın ise en zengin 13’üncü insanı olan Ambani’nin 100 milyar dolarlık şirketi Reliance Industries sayesinde burayı satın aldığı açıklandı.

Geceliği 8.600 TL

Beş yıldızlı otel zinciri Oberoi Hotels’i de işleten Ambani’nin satın aldığı Stoke Park, Londra’nın dışında bulunan yaklaşık 12 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu.

James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger ve 1997 yapımı Tomorrow Never Dies filminde kullanılan Stoke Park'ta, 49 oda ve süit bulunuyor.