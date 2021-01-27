AstraZeneca fabrikasında şüpheli paket bulundu!

AstraZeneca'nın koronavirüs için geliştirdiği aşıların üretiminin yapıldığı fabrikanın yakınlarında patlayıcı paniği yaşandı. Bulunan süpheli paketten sonra fabrikada çalışan kişilerin güvenliği sağlandı. Süpheli paket için uzman kişiler hemen olay yerine çağırıldı. Şüpheli paketle ilgili incelemelerin devam ettiği biliniyor.

Patlayıcı uzmanı ekip hemen aşının üretildiği fabrikaya çağırıldı. İngiltere'deki fabrikada bulunan şüpheli paket endişeye yol açtı. Yetkili polis ekipleri, patlayıcı uzmanlarının aşıların üretildiği fabrikaya ulaştığı haberini verdi.

Fabrikada çalışan herkesin güvenliği sağlandı ve fabrikadan çıkartıldı. Patlayıcı tehlikesi yaşayan fabrika geçen haftalarda da sel tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti.