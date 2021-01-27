İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

AstraZeneca fabrikasında şüpheli paket bulundu!

AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği fabrikada bomba paniği yaşandı. Şüpheli paket sebebiyle herkes endişelendi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:09
AstraZeneca fabrikasında şüpheli paket bulundu!
Takip Et:

AstraZeneca'nın koronavirüs için geliştirdiği aşıların üretiminin yapıldığı fabrikanın yakınlarında patlayıcı paniği yaşandı. Bulunan süpheli paketten sonra fabrikada çalışan kişilerin güvenliği sağlandı. Süpheli paket için uzman kişiler hemen olay yerine çağırıldı. Şüpheli paketle ilgili incelemelerin devam ettiği biliniyor.

 

Patlayıcı uzmanı ekip hemen aşının üretildiği fabrikaya çağırıldı. İngiltere'deki fabrikada bulunan şüpheli paket endişeye yol açtı. Yetkili polis ekipleri, patlayıcı uzmanlarının aşıların üretildiği fabrikaya ulaştığı haberini verdi.

 

 

Fabrikada çalışan herkesin güvenliği sağlandı ve fabrikadan çıkartıldı. Patlayıcı tehlikesi yaşayan fabrika geçen haftalarda da sel tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AstrazenecaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu
Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu
Kamerun'da yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı
Kamerun'da yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı
Kamerun'da yolcu otobüsü kazası! Kamyona çarpan otobüste 53 ölü 29 yaralı!
Kamerun'da yolcu otobüsü kazası! Kamyona çarpan otobüste 53 ölü 29 yaralı!
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı
Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti

Popüler Haberler

AstraZeneca fabrikasında şüpheli paket bulundu!
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri Kimdir? Belinay Süvari dizideki rolü ve hayatı
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
TikTok'ta güvenlik açığı!
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmek anlamı, tabiri nedir?
Savaşçı yeni sezıon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanı
2021 En uygun bölgesel yağ aldırma fiyatları! Bölgesel yağ aldırma operasyonu nedir?
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak
Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları
Deniz Çakır EDHO'ya geri döndü! İzleyicinin istediği oldu
Bugün noterler açık mı? Nöbetçi noter listesi sorgulama!
Sokağın çocukları dizisi ne zaman başlayacak? Sokağın Çocukları oyuncu kadrosu ve konusu
Vergi borcu nasıl sorgulanır? Vergi borcu sorgulama ve Vergi kaçırma cezaları
Yetim maaşı başvuru şartları nelerdir? Kimler yetim aylığı alabilir? Sigortalı çalışanlara yetim maaşı verilir mi?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Gerçek adı ne? Özlem Tokaslan oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün yer aldığı diziler
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
Belediyelerden maddi yardım desteği! Başvuru nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.