AstraZeneca aşısıyla ilgili büyük kriz! Bir ülke daha durdurdu

Koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi ile birlikte ortak çalışma düzenleyen AstraZeneca ilaç şirketinin geliştirdiği aşı hakkında hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Norveç, Danimarka ve İzlanda'nın aşıda uygulamaları geçici olarak durdurduklarını duyurmalarının ardından bu açıklamaların aynısı Romanya, İtalya ve Bulgaristan'dan da geldi.

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC) tarafından aşıyla ilgili çıkarılan bir raporda AstraZeneca'ın Norveç'te bazı yetişkin kişilerin kanlarında pıhtılaşmasına görülmesine yol açtığı belirtilirken aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasıyla ilgili önerisini raporuna eklemişti.

Avrupa ülkelerinde kriz yaratan bu raporla birlikte bazı ülkeler aşılamayı durdururken İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada kendilerinin de ülke genelinde Kovid-19 aşısı uygulamalarını geçici olarak durdurdukları belirtildi. Norveç'ten gelen yeni bilgiler ışığında söz konusu kararın alındığını söyleyen Donnelly, NIAC'ın tavsiyesinin de vatandaşlar açısından sadece bir tedbir amaçlı olduğunu belirtti.