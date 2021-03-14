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AstraZeneca aşısıyla ilgili büyük kriz! Bir ülke daha durdurdu

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da kriz yaratmaya devam ediyor. Son olarak söz konusu Kovid-19 aşısı İrlanda tarafından da geçici olarak durduruldu.

14 Mart 2021 Pazar 20:09
AstraZeneca aşısıyla ilgili büyük kriz! Bir ülke daha durdurdu
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Koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi ile birlikte ortak çalışma düzenleyen AstraZeneca ilaç şirketinin geliştirdiği aşı hakkında hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Norveç, Danimarka ve İzlanda'nın aşıda uygulamaları geçici olarak durdurduklarını duyurmalarının ardından bu açıklamaların aynısı Romanya, İtalya ve Bulgaristan'dan da geldi.

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC) tarafından aşıyla ilgili çıkarılan bir raporda AstraZeneca'ın Norveç'te bazı yetişkin  kişilerin kanlarında pıhtılaşmasına görülmesine yol açtığı belirtilirken aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasıyla ilgili önerisini raporuna eklemişti.

Avrupa ülkelerinde kriz yaratan bu raporla birlikte bazı ülkeler aşılamayı durdururken İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada kendilerinin de ülke genelinde Kovid-19 aşısı uygulamalarını geçici olarak durdurdukları belirtildi. Norveç'ten gelen yeni bilgiler ışığında söz konusu kararın alındığını söyleyen Donnelly, NIAC'ın tavsiyesinin de vatandaşlar açısından sadece bir tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
AstrazenecaOxford ÜniversitesiKan PıhtılaşmasıIrlanda
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