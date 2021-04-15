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AstraZeneca aşısının durdurulduğu kararını açıklarken canlı yayında bayıldı

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurma kararı alan Danimarka'da Farmakoloji bölümünde direktörlük yapan Tanja Erichsen basın duyurusun sırasında bayıldı. Canlı yayında sırasında meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:57
AstraZeneca aşısının durdurulduğu kararını açıklarken canlı yayında bayıldı
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Danimarka, koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve yan etkilerinden dolayı bir çok ülkenin uygulanmasını askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.

Alınan kararı basın yoluyla aktarmak isteyen ülkenin ilaç ajansında farmakoloji bölümünde direktör görevinde bulunan Tanja Erichsen, kararı açıklaması sırasında aniden yere yığıldı.

Kovid-19 salgına karşı geliştirilen aşının yan etkilerinin çoğalması ve bu nedenle aşının Danimarka'da tamamen durdurulması yönünde basın açıklaması yapan Erichsen, bir çok televizyon kanalının olduğu canlı yayın sırasında fenalaşarak aniden yere yığıldı. Ülkenin gündemine yerleşen olay sonrası sağlık kontrolünden geçirilen Erichsen'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, aşırı yorgunluktan dolayı tansiyonun düştüğünü bildirildi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca AşısıDanimarkaDurdurma KararıCanlı YayınTanja Erichsen
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