AstraZeneca aşısının durdurulduğu kararını açıklarken canlı yayında bayıldı

Danimarka, koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve yan etkilerinden dolayı bir çok ülkenin uygulanmasını askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.
Kovid-19 salgına karşı geliştirilen aşının yan etkilerinin çoğalması ve bu nedenle aşının Danimarka'da tamamen durdurulması yönünde basın açıklaması yapan Erichsen, bir çok televizyon kanalının olduğu canlı yayın sırasında fenalaşarak aniden yere yığıldı. Ülkenin gündemine yerleşen olay sonrası sağlık kontrolünden geçirilen Erichsen'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, aşırı yorgunluktan dolayı tansiyonun düştüğünü bildirildi.
Son Güncelleme: 15.04.2021 12:57