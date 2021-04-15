AstraZeneca aşısının durdurulduğu kararını açıklarken canlı yayında bayıldı

Danimarka, koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve yan etkilerinden dolayı bir çok ülkenin uygulanmasını askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.

Alınan kararı basın yoluyla aktarmak isteyen ülkenin ilaç ajansında farmakoloji bölümünde direktör görevinde bulunan, kararı açıklaması sırasında aniden yere yığıldı.

Kovid-19 salgına karşı geliştirilen aşının yan etkilerinin çoğalması ve bu nedenle aşının Danimarka'da tamamen durdurulması yönünde basın açıklaması yapan Erichsen, bir çok televizyon kanalının olduğu canlı yayın sırasında fenalaşarak aniden yere yığıldı. Ülkenin gündemine yerleşen olay sonrası sağlık kontrolünden geçirilen Erichsen'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, aşırı yorgunluktan dolayı tansiyonun düştüğünü bildirildi.