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AstraZeneca aşısı yaptıran hemşire komaya girdi!

10'dan fazla ülkede uygulamaları durdurulan AstraZeneca aşısında yeni bir kriz yaşandı. Gürcistan'da aşı uygulaması yapılan bir hemşirenin komaya girdiği bildirildi.

18 Mart 2021 Perşembe 19:43
AstraZeneca aşısı yaptıran hemşire komaya girdi!
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İngiltere ve İsveç'in ortak geliştirdiği AstraZeneca aşısında yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. 10'dan fazla ülkede aşının risklerinden dolayı uygulanması geçici olarak askıya alınırken yeni bir kriz haber Gürcistan'dan geldi.

Ahıska kentinde başlanılan aşılama uygulamalarında yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptıran bir hemşirenin komaya girdiği açıklandı. İmedi Kliniğinde yapılan aşılamada aşıyı vurdurduktan sonra fenalaşan 27 yaşındaki hemşirenin komaya girdiği bildirilirken, hemşirenin tedavi altına alınması için Tiflis'e nakledildiği öğrenildi.

15 Mart tarihinde AstraZeneca aşısı ile aşılama çalışmalarına başlayan Gürcistan'da söz konusu gelişme ile ilgili bir açıklama yapan ülkenin hastalık kontrol merkezi başkanı Amiran Gamkrelidze, hemşirenin komaya girme nedenini kendisinde afilaksi yani anında tedavi edilmesi gereken ciddi anlamda risk taşıyan bir alerjik bir reaksiyon görüldüğü olarak açıkladı.

Tiflis'e getirilerek burada tedavi altına alınan hemşirenin sağlık durumu hakkında bilgileri aktaran Gamkrelidze, buradaki doktorların hemşirenin hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu akşam bir toplantı yapacaklarını ve toplantıda komite üyelerinin ülkedeki aşılama kampanyası hakkında bundan sonraki süreçte nasıl devam edilmesi hakkında bir karar vereceğini belirtti.



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:43
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AstraZeneca AşısıGürcistanHemşireKomaya Girdi
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