AstraZeneca aşısı ile ilgili skandal rapor!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili bir skandal daha yaşandı. Ulusal alandan yayın yapan News24'e bağlı Business Insider haber ajansı, aşı yolsuzluğu ile ilgili bir haber yayımladı.

Yolsuzluk karşıtı Transparency Intenational tarafından hazırlanan ve basına yansıyan raporu kamuoyuna açıklayan Business Insider ajansı, Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinin iki doz olarak yemin ettiği AstraZeneca aşısına yaklaşık olarak 10 dolar (84 lira) ödeme yaptığı belirtildi.

Avrupa Birliği'ne (AB) ye yüksek gelirli ülkeler için uygulanan fiyatın neredeyse iki katı gibi bir bedele tekabül eden AstraZeneca aşısı hakkında Güney Afrika'dan fazla para alınarak yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.

Daha öncesinde "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı anlaşılan AstraZeneca aşısının kullanımı birçok ülke tarafından durdurulmuş ve elde kalan 1 milyon doz aşının Güney Afrika tarafından bir diğer Afrika ülkelerine satışı sağlanmıştı.