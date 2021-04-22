AstraZeneca aşısı genç kadının hayatını kabusa çevirdi!

Koronavirüs salgınına karşı Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısının yan etkileri dünya basını oldukça fazla meşgul ederken İskoçya'dan gelen bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Genel olarak kan pıhtılaşması oluşturması ve bu sebepten de birçok kişinin ölmesine neden olan aşıyı yaptıran İskoçyalı bir kadının yaşadığı olay dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.

Birçok ülke tarafından kullanımı askıya alınan aşıyı yaptıran 34 yaşındaki bir genç kadın, aşının uygulanmasından bir süre sonra korkunç boyutta yan etkiler yaşadı. Glasgow kentinde yaşayan Sarah Beuckmann isimli kadının İlk dozunun Mart ayının ortasında olduğu AstraZeneca aşısı uygulamasından yaklaşık bir hafta sonra gribe benzer semptomlar yaşadığını ve bir süre sonra da bacaklarında his kaybı ve kaşınma hissettiği belirtildi.

Daha sonra her iki ayak bileğinin çevresinde kızarıklıklar gören kadın hemen hastaneye kontrole gitti ve hastanedeyken ayak bileklerinin etrafında içi su ve kan dolu kabarcıklar meydana geldi. Bir anda kabarcıklar tüm bacaklarını kaplarken genç kadın apar topar hastaneye yatırıldı. 16 gün süren tedavi boyunca kabarcıkların tüm vücuduna dağıldığı ve Beuckmann'ın bacaklarında kangren olma riskiyle de karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Bacaklarını kaybetme riski ile kabus dolu günler yaşayan genç kadın tam iyileşme göstermeden taburcu edildiği belirtilirken iyileşmeyen bacakları yüzünden yürüyemeyen Beuckmann, tekerlekli sandalyeye mahkum olmak zorunda kaldığı ifade edildi. İngiliz medyasına açıklama yapan uzmanlar, genç kadının yaşadığı yan etkileri AsrtaZeneca aşının nadir görülen bir yan etkisinden olabileceğini doğruladılar.