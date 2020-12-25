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Aşılama süreci başlayan Sırbistan'da ilk aşıyı Başbakan Ana Brnabic oldu

Birçok ülkede koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı. Son olarak Sırbistan’da koronavirüs aşıları yapılmaya başlanırken ilk aşıyı Başbakan Brnabic oldu.

25 Aralık 2020 Cuma 01:48
Aşılama süreci başlayan Sırbistan'da ilk aşıyı Başbakan Ana Brnabic oldu
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Sırbistan’da koronavirüs aşılama süreci başladı. İlk aşıyı Başbakan Ana Bnabic oldu. Pfizer/BioNTech aşısının 4.800 dozdan oluşan ilk grubu 22 Aralık’ta Sırbistan’a ulaşmıştı. Başbakan Bnabic’in ardından Çalışma Bakanı Darija Kisc de aşı oldu. Başbakan Bnabic, salgının sona ermesinde aşılamanın çok önemli olduğunu vurgularken, Balkan ülkeleri arasında aşılamayı yapan ilk ülke olduklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı aşılama süreci hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansının 24 bin doz aşıya onay verdiği ve kalan dozlarında ülke çapında en hızlı şekilde yapılacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 25.12.2020 01:48
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Anahtar Kelimeler:
SırbistanAşıKORONA
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