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Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
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Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans tarafında yapılan bir açıklamada koronavirüs aşılarıyla ilgili uyguladıkları stratejisinde hata yaptıklarını söyledi. Timmermans, açıklamasında pandemi sonrası bir bilanço çıkarılmaya hazır olduğunu belirtti.

14 Mart 2021 Pazar 19:41
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulamaları gerçekleştirilirken AB'den flaş bir aşı itirafı geldi. Komisyonla ilgili Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Frans Timmermans AB'nin aşı stratejisiyle ilgili başarısız sonuçlar elde ettiğini belirterek tüm üye ülkelerde hatalar yapıldığının doğru olduğunu söyledi.

Tagesspiegel am Sonntag gazetesine bir demeç veren Timmermans, burada yaptığı açıklamasında aşıların siparişleriyle ilgili Brüksel başta olmak üzere diğer üye ülkelerde de hatalar yapıldığını doğru olduğu yönünde yaptığı konuşmasında pandemi sürecinin sona ermesiyle kendisinin bir bilanço çıkarması konusunda hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Koronavirüs aşılarının en kısa süre içerisinde vatandaşlara temin edilmesi yönünde yapılan taleplerin anlaşılır bir durum olduğunu ifade eden AB temsilcisi şuan gündemlerindeki en önemli konunun Avrupa'nın tamamında aşıların uygulanması olduğunu kaydetti.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
ABKoronavirüs AşısıAşı Itirafı
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