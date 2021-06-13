Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, pandemi tedbirlerine yeniden başladıklarını, tedbirlerinin tekrardan devreye sokulmaması için aşılamanın hız kazanması gerektiğini belirtti. Sobyanin, 18 yaş üzeri vatandaşlar için aşılamada kampanya düzenlediklerini de açıkladı.

Aşı olana araba!

Başkan, aşı yaptıranların sayısının artması için 14 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde ilk doz aşısını olan kişilerin araba çekilişine katılmaya hak kazanacağını ve 1 milyon ruble değerindeki beş arabanın çekilişinin yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan, kendisinin geçen sene Mayıs’ta aşılandığını hatırlatırken, iki gün önce yeniden Sputnik V aşısı vurulduğunu da açıkladı.

24 saat içinde 14 bin 723 yeni hasta

Rusya’da son 24 saatte 14 bin 723 yeni hasta olduğu bildirildi. Ülkenin toplam vakaları 5. 208.687’ye çıkarken, ölüm sayısı 357 artış göstererek 126.430 oldu.

Ülkede bir süredir vakalardaki sayı sekiz dokuz bin arasında sürerken bu rakam 9 Haziran’da on binin üstüne çıkmıştı.

Araba hediye edilecek başkentte ise son 24 saat içinde 7704 yeni hasta olurken, 69 vatandaş da yaşamını yitirdi.