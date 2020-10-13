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Arkeologların büyük keşfi! 2 bin 100 yıllık telefon benzeri keşif heyecan yarattı

Sibirya'da yer alan Tuva Cumhuriyet'indeki arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık telefon benzeri buluntu heyecan yarattı.

13 Ekim 2020 Salı 17:14
Arkeologların büyük keşfi! 2 bin 100 yıllık telefon benzeri keşif heyecan yarattı
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Sibirya bölgesinin Tuva Cumhuriyeti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık olduğu belirlenen ve üzerinde tuş benzeri kabartma ve delikler olan telefon benzeri buluntu gündemde bomba etkisi yarattı.

Kemer tokası olduğu anlaşıldı

Arkeologların telefona benzettiği buluntu, Bronz Çağı’ndan Cengiz Han döneminde kadar kullanılan bir mezarlık bölgesinde keşfedildi. Yapılan incelemeler sonrasında mezardan çıkarılan buluntunun turkuaz, canelian ve sedef kakmalı süslemelere sahip olan ve taş jetlerden yapılmış bir kemer tokası olduğu açıklandı.


Bölgede kazı yapan arkeologlar buldukları kadın iskeletine ‘Natasha’; telefona benzeyen siyah dikdörtgen nesneye ise ‘iPhone’ adını verdiler.



Son Güncelleme: 13.10.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
ArkeolojiKazıTelefonBuluntuSibiryaTuva
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