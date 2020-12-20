Arjantin'de kadın cinayetlerine adalet isteyen protestocular valili binasını aleve verdi!

Protestoların merkezi Arjantin’in Mendoza şehri oldu. Mendoza’ da henüz 14 yaşında olan Florencia Romano’ nun cinayeti ile adalet arayışına giren protestocular sokağa çıktı.

Gösterinin organizatörleri her ne kadar protestoculara çağrı yapsa da barışçıl olarak başlayan gösterinin şiddetlenmesinin önüne geçemedi. Cinayet için soruşturma açılmasını isteyen eylemciler önce mahkeme binasına taş fırlattı sonrasında ise valilik binasını alevlere teslim ettiç

Eylemciler, valiliğin duvarlarına; “Kadınlara dokunmayın”, “Kadın cinayetleri devleti”, “Maçoların anlaşması bozulsun” gibi yazılar yazdı.

Mendoza şehrinin Valisi Rodolfo Surez, eylemler sırasında polisi devreye sokmadı lakin durum eğer kötüye giderse polisin müdahale edeceğini bildirdi.

Eylemlerin başlama sebebi olan küçük Florencia Romano, Mendoza şehrinde kayıplara karışmış ve bir süre sonra ölüsü bulunmuştu. Yerel basında yer alan haberlere göre; Romano online üzerinden 33 yaşındaki Pablo Ramn Arancibia ile tanışmış ve daha sonra evine gitmiş. Romano’nun attığı çığlıklara şahit olan birisi polisi aradığını fakat polisin çağrıyı reddettiğini dile getirdi. Yapılan incelemelerin ardından 14 yaşındaki küçük kızın boğazının kesildiği ve ardından yakıldığı bildirildi.