Arjantin Ulaştırma Bakanı trafik kazası sonucu yaşamı yitirdi

Arjantin'da meydana gelen trafik kazası ülkeyi derin bir hüzne boğdu. Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, dün günün erken saatlerinde Devlet Başkanı Alberto Fenandez ile beraber Rosario'da bir dizi toplantıya dahil oldu.

Görüşmelerden sonra ailesinin yanında dönmek için yola çıkan 56 yaşındaki siyasetçi, yerel saatle 21.30 sularında kendi kullnadığı makam aracıyla trafik kazasına esir düştü.

San Andrés de Giles civarlarında Meoni'nin kullnadığı araç kontrolü kaybedilerek bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarak hareketsiz hale gelebildi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Meoni daha sonra yaşamını yitirdi. Meoni'ni olay anında araçta yalnız olduğu belirtilirken, kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Meoni, 2003-2015 seneleri arasında Junin Belediye Başkanı görevinde bulunmuştu. 2019'da Devlet Başkanı Alberto Fenandez'in kabinesinde yer alan Meoni, o günden beri Ulaştırma Bakanı olarak görev yapıyordu.