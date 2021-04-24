Arjantin Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti!

Arjantin’de yaşanan bir trafik kazası ülkeyi yasa boğdu. Ulaştırma Bakanı Mario Meoni, dün günün ilk saatlerinde Devlet Başkanı Alberto Fenández ile beraber Rosario’da bir toplantıya teşrif etti.

Görüşmeler sonrasında Junín’de yer alan ailesinin yanına gidebilmek için yolda olan 56 yaşındaki Meoni, yerel saat ile 21.30 civarında kendi kullanmış olduğu makam otomobiliyle trafik kazası yaşadı. San Andrés de Giles mevkiinde Meoni’nin kullanmış olduğu otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere girdi. Otomobil çarpmanın etkisi ile taklalar atarak ancak durdu.

Feci kaza sonrasında çevrede bulunanlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazadan ağır yaralı olarak çıkan Meoni, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meoni’nin olay esnasında otomobilde yalnız olduğu açıklanırken, kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.