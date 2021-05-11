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Arap Birliği'nden İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik ilk açıklama geldi!

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısını ele almak için dün bir araya gelen Arap Birliği'nden ilk açıklamalar gelmeye başladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ghei saldırıyı kınayarak, meydana gelen olaylardan tek sorumlunun İsrail olduğunu belirtti.

11 Mayıs 2021 Salı 17:33
Arap Birliği'nden İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik ilk açıklama geldi!
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Ghei, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirmiş olduğu hava saldırılarına tepkide bulundu. Ghei, 24 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak, 'sorumsuzca ve ayrım gözetmeden' saldırının düzenlediğinin altını çizdi.

Şiddeti durdurma çağrısı

Kudüs'te meydana gelen tehlikeli olaylardan tek sorumlunun İsrail olduğunun altını çizen Ghei, uluslararası topluluklara şiddetin durdurulmasına yönelik çağrı yaptı.

İsrail'in 7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa'da namaz kılan kişilere müdahale etmesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi en başta olacak şekilde işgal altında olan Doğu Kudüs'te Filistinli Müslümanların yerleşim alanlarına el konulması üzerine Arap Birliği, pazartesi günü olağanüstü toplantı yapmıştı.

 

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:33
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Anahtar Kelimeler:
Arap BirliğiİsrailFilistinAçıklamaSaldırı
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