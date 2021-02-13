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Anne ve bebek Covid-19'a yakalandı: Annenin sütü yeşile dönüştü

Covid-29 virüsüne Anna Cortez ve bebeği yakalandı. Anna, virüse yakalandıktan sonra sütünün rengindeki değişimi fark etti. Sütü yeşil renge dönen Anna, sütün rengi normale döndükten birkaç gün sonra Covid-19'u atlattı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 02:31
Anne ve bebek Covid-19'a yakalandı: Annenin sütü yeşile dönüştü
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Meksika’da yaşayan Anna Cortez ve yeni doğmuş olan bebeği Covid-19 oldu. 23 yaşında olan Cortez, Covid-19’a yakalndıktan sonra sütünün renginin açık yeşile dönüştüğünü ve sütünün rengi normale döndükten 2 gün sonra yaptırdığı Covid-19 testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Anna Cortez, sütündeki renk değişimi için uzman çocuk doktoruna danışmış. Cortez’in görüştüğü doktor, Covid-19’a karşı oluşan antikorların sütün rengini değiştirmiş olabileceğini ifade etmiş. Konunun gündemde yer almasının ardından uzman kişiler de bu konuda açıklama yapmış. Uzmanlara göre anne sütünün renginin değişmesinin sebebi Cortez’in beslenmesinden kaynaklanabilirmiş. Cortez, beslenme biçiminde hiçbir değişiklik yapmadığını ve çok fazla yeşillik yediği dönemlerde bile sütünün renginde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Anne ya da bebek hastalandığında annenin süt renginde değişiklik yaşanabilmesi bilinen bir gerçek. Hastalık sebebiyle sütün rengi değişip antikorlarla uyum sağlayabiliyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 02:31
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Anahtar Kelimeler:
MeksikaAnna CortezKoronavirüsCovid-19
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