Anlaşmada sona gelindi! İngiltere ve Türkiye arasında yarın imzalar atılıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda Türkiye için önemli bir yer sahip olacak olan haberin detayları yer aldı. İngiltere, Türkiye ile 29 Aralık Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyururken Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan anlaşma sonrası bir ülkeyle imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olduğunu da belirtti.
İki ülke arasında oluşturulan ticaret hacmi miktarlı geçtiğimiz yıl 25 milyar 250 milyon dolara düzeyinde olduğu gözlemlenirken, söz konusu anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç gibi ticari alanda büyük ülkelerden sonra beşinci büyük anlaşma olduğunu kaydedildi.
Son Güncelleme: 28.12.2020 14:53