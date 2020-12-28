İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Anlaşmada sona gelindi! İngiltere ve Türkiye arasında yarın imzalar atılıyor

İngiltere ve Türkiye arasında yarın serbest ticaret anlaşması adı altındaki alına karara imzalara atılıyor. Söz konusu anlaşma ise İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşma sonra bir ülkeyle yaptığı ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:53
Anlaşmada sona gelindi! İngiltere ve Türkiye arasında yarın imzalar atılıyor
Takip Et:

İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından  yapılan bir duyuruda Türkiye için önemli bir yer sahip olacak olan haberin detayları yer aldı. İngiltere, Türkiye ile 29 Aralık Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyururken Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan anlaşma sonrası bir ülkeyle imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olduğunu da belirtti.

İki ülke arasında imzalanacak olan anlaşmayla birlikte Ankara ve Londra arasında daha öncesinde belirlenen mevcut ticaret koşulları devam edeceği ifade edilirken söz konusu karara ilişkin açıklama yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, yakın bir gelecekte iki ülke arasında yapılan bu özel bir anlaşmanın büyük yararlar sağlayacağını ve bu anlaşma sonuçlarından da umutlu olduklarını söyledi.

İki ülke arasında oluşturulan ticaret hacmi miktarlı geçtiğimiz yıl 25 milyar 250 milyon dolara düzeyinde olduğu gözlemlenirken, söz konusu anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç gibi ticari alanda büyük ülkelerden sonra beşinci büyük anlaşma olduğunu kaydedildi.



Son Güncelleme: 28.12.2020 14:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IngiltereTürkiyeTicaret Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 ölü,18 yaralı
Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 ölü,18 yaralı
Süpermen kıyafetli katil, işlediği cinayetin üstünü örtmek için 2 kişiyi daha öldürdü!
Süpermen kıyafetli katil, işlediği cinayetin üstünü örtmek için 2 kişiyi daha öldürdü!
Covid-19'un mutasyonlu haline karşı Japonya'dan önlem hamlesi!
Covid-19'un mutasyonlu haline karşı Japonya'dan önlem hamlesi!
Huawei Ar-Ge yatırımında dünyada üçüncü sıraya yerleşti
Huawei Ar-Ge yatırımında dünyada üçüncü sıraya yerleşti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kendisine gelen istifa çağrılarına yanıt verdi!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kendisine gelen istifa çağrılarına yanıt verdi!
ABD'nin Tennessee eyaletinde patlama, 3 kişi yaralandı!
ABD'nin Tennessee eyaletinde patlama, 3 kişi yaralandı!

Popüler Haberler

Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
Engelli hakları nelerdir? 2020 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
2020 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2020
Hafif işler statüsündeki meslek grupları nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
2021 asgari ücret net ve brüt ödemeleri kaç TL? AGİ dahil asgari ücret 2021 maaşı ne kadar oldu?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
Eyvah Tatil Filminin oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Filmin vizyon tarihi belli oldu mu?
Baş ağrısı için ne iyi gelir? En hızlı nasıl geçer? Doğal ve ilaçsız 15 yöntem
21 Haziran'da Gökyüzünde Neler Olacak? En Uzun Gündüz Ne Zaman? En Kısa Gece Yaşanacak!
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2020 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2020 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.