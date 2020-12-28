Anlaşmada sona gelindi! İngiltere ve Türkiye arasında yarın imzalar atılıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda Türkiye için önemli bir yer sahip olacak olan haberin detayları yer aldı. İngiltere, Türkiye ile 29 Aralık Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyururken Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan anlaşma sonrası bir ülkeyle imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olduğunu da belirtti.

İki ülke arasında imzalanacak olan anlaşmayla birlikte Ankara ve Londra arasında daha öncesinde belirlenen mevcut ticaret koşulları devam edeceği ifade edilirken söz konusu karara ilişkin açıklama yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, yakın bir gelecekte iki ülke arasında yapılan bu özel bir anlaşmanın büyük yararlar sağlayacağını ve bu anlaşma sonuçlarından da umutlu olduklarını söyledi.

İki ülke arasında oluşturulan ticaret hacmi miktarlı geçtiğimiz yıl 25 milyar 250 milyon dolara düzeyinde olduğu gözlemlenirken, söz konusu anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç gibi ticari alanda büyük ülkelerden sonra beşinci büyük anlaşma olduğunu kaydedildi.