Amerika'nın en büyük mali dolandırıcısı Bernie Madoff, yaşamını yitirdi!

ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcılarından biri olarak kabul edilen Benie Madoff’un kaldığı federal hapishanede hayatını kaybettiği açıklandı. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 17,5 milyar dolar gibi bir vurguna imza atan Madoff'un, 82 yaşındaydı.
Geçtiğimiz yıl, koronavirüs salgının yeni çıktığı dönemlerde Madoff'un avukatları kendisini hapishaneden çıkarmak için dava açmışlar ve mahkemeye sunulan talebin reddine karar verilmişti. Madoff'un son dönemlerde kronik tıbbi rahatsızlıklarının yanı sıra böbrekleriyle ilgili bir problem yaşadığı belirtildi. Kuzey Carolina'nın Butnee kentinde bulunan Federal Tıp Merkezinde hayatını kaybeden Madoff'un doğal nedenlerden dolayı öldüğü bildirildi.