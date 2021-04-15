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Amerika'nın en büyük mali dolandırıcısı Bernie Madoff, yaşamını yitirdi!

Dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak 17,5 milyar dolar gibi bir vurguna imza atan Bernie Madoff'un, kaldığı federal hapishanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 11:59
Amerika'nın en büyük mali dolandırıcısı Bernie Madoff, yaşamını yitirdi!
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ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcılarından biri olarak kabul edilen Benie Madoff’un kaldığı federal hapishanede hayatını kaybettiği açıklandı. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 17,5 milyar dolar gibi bir vurguna imza atan Madoff'un, 82 yaşındaydı.

Benie Madoff, 10 yıl süre boyunca 136 ayrı ülkede yaklaşık 37.000 kişiyi dolandırarak yatırımlarını kendi hesabında aktarmıştı. Kurucusu olduğu saadet zinciri şebekesi ile 65 milyar dolar gibi bir rakamı dolandıran Madoff, yakalanmasının ardında  çıkarıldığı mahkemece 150 yıla yakın bir süre ceza evinde kalmasına karar verilmişti. 

Geçtiğimiz yıl, koronavirüs salgının yeni çıktığı dönemlerde Madoff'un avukatları kendisini hapishaneden çıkarmak için dava açmışlar ve mahkemeye sunulan talebin reddine karar verilmişti. Madoff'un son dönemlerde kronik tıbbi rahatsızlıklarının yanı sıra böbrekleriyle ilgili bir problem yaşadığı belirtildi. Kuzey Carolina'nın Butnee kentinde bulunan Federal Tıp Merkezinde hayatını kaybeden Madoff'un doğal nedenlerden dolayı öldüğü bildirildi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 11:59
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Anahtar Kelimeler:
Bernie MadoffABDDolandırıcıSaadet ZinciriMali Dolandırıcı
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