Amerikan giyim şirketi GAP mağazalarını kapatıyor

Türkiye’de de oldukça ünlü olan ve sevilen Amerika şirketi GAP 2021 Temmuz ayında gerçekleştireceği plana göre Avrupa’da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapacağını açıkladı. Bu şekilde Avrupa kıtasından ayrılacağını bildirdi.

Pandemi süreci ile birlikte ekonomik anlamda sarsılan ve geçen yıl karşılaştığı bu finansal zorlukla bahşedebilmek adına Avrupa’daki 230 mağazasını daha önce kapatan ünlü marka bu şekilde toplamda 90 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçlamıştı.

Markayı canlandırma ve tasarruf planları istediği gibi gitmeyen GAP korona-virüs sebebiyle satışlarının azalması kar edemeyerek üzerine zarar etmesiyle birlikte bir türlü toparlanamayarak aldığı yeni karar ile Avrupa da toplamda 130 mağazasını daha kapatarak bu kıtaya veda etmeye hazırlanıyor.

