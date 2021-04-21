Amerika'da yine polis dehşeti

Amerika’da yineskandalı yaşandı. Geçtiğimiz aylarda polis tarafından şiddet görmesi sonrasında nefessiz kalan George Floyd adlı vatandaş yaşamını yitirmişti. George Floyd davasında kararın açıklandığı gün içerisinde polis yine siyahi bir genci silahla vurarak öldürdü.

Vatandaşların yoğun tepkilerinden çekinen Columbus polisi, genç kızı vuran polisin üstündeki kamera görüntülerini basınla paylaşmak zorunda kaldı. Kameranın görüntülerine bakıldığında, iki kişiyi bıçaklamaya çalışan genç bir siyahi kıza polis ekiplerinin tam olarak 4 el silahla ateş ettiği anlaşılıyor. Vurulmasının ardından yere düşen genç kızın bıçağı da başka bir yere savruluyor. Oradaki vatandaşlardan birisi ‘’Onu neden vurdun seni lanet olası pislik! O sadece küçük bir çocuktu’’ şeklinde bağırıyor. Bu olayın ardından bölgede yine şiddet olayları baş gösterdi.