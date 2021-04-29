İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Amerika ekonomisi büyüdü

Dünyanın süper gücü olarak kabul edilen Amerika’nın ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %6,4 büyüdü. Amerika ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde büyüme gerçekleştirdi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:36
Amerika ekonomisi büyüdü
Takip Et:

Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak gösterilen süper güç Amerika, ekonomisini büyütüyor. Amerika’nın ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %6,4 büyüdü. Amerika ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde büyüme gerçekleştirdi. Amerika ticaret bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Ocak ile Mart ayı dönemlerini kapsayan gayri safi yurt içi hasılaya göre Amerikan ekonomisi büyüdü.

Açıklanan verilere göre üç aylık süreçte kişisel tüketim harcamaları %3,5 arttı. Amerikan ekonomisi geçen yıl ki koronavirüs salgınından dolayı küçülme gerçekleştirmişti. Geçen yılın aynı ayına göre küçülen Amerikan ekonomisi bu yıl büyüme gerçekleştirdi.

Amerikan ekonomisi 2020’nin son üç ayında %4,3 büyümüştü. 2020’nin geneline bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %3,5 oranında küçülmüştü.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmerikaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor

Popüler Haberler

Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Nisan 25 Pazar
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak?
Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Gerçek adı ne? Berk Oktay oynadığı diziler
2021 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
MKE Ankaragücü Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Ankaragücü Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.