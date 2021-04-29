Amerika ekonomisi büyüdü

Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak gösterilen süper güç Amerika, ekonomisini büyütüyor. Amerika’nın ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %6,4 büyüdü. Amerika ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde büyüme gerçekleştirdi. Amerika ticaret bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Ocak ile Mart ayı dönemlerini kapsayan gayri safi yurt içi hasılaya göre Amerikan ekonomisi büyüdü.

Açıklanan verilere göre üç aylık süreçte kişisel tüketim harcamaları %3,5 arttı. Amerikan ekonomisi geçen yıl ki koronavirüs salgınından dolayı küçülme gerçekleştirmişti. Geçen yılın aynı ayına göre küçülen Amerikan ekonomisi bu yıl büyüme gerçekleştirdi.

Amerikan ekonomisi 2020’nin son üç ayında %4,3 büyümüştü. 2020’nin geneline bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %3,5 oranında küçülmüştü.