Amerika Başkanı Trump hakkında azil kararı geliyor!

ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşanan olaylar tüm dünyayı şaşkına çevirirken Demokratların Başkan Donald Trump'ın azil edilmesi hakkında bir teklif sunmaya hazırlandıkları konuşuluyor.

Trump destekçilerinin Beyaz Saray'da kongre binasınıaa düzenledikleri baskın sonrası olaylar kontrolden çıkarken kriz tüm ülke genelinde yayıldı ve başkent'te 15 günlül OHAL ilan edildi. Edinilen bilgilere göre ise Demokratların önde gelen isimlerinin bir karar aldığı ve Başkan Trump'ın görevden azledilmesisinin masya yatırmak istedikleri konuşulurken saray'daki kritik isimlerin de bu fikri göz ardı etmediği belirtiliyor.

New York'un Temsilciler Meclisi üyesi Hakeem Jeffries, Balkan Trump'ın da dahil olduğu tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, Massachusetts'in üyesi Ayanna Pressley'in açıklamasında Trump'ın derhal azledilmesi gerektiği ve kongrenin toplanarak ABD tarafından görevden alınması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

BIDEN'DEN AÇIKLAMA!

ABD'nin kazanan başkanı Joe Biden ise Trump'ın destekçilerine bir çağrıda bulunarak başlattıkları saldırılara bir son vermeleri gerektiği konusunda uyardı. Biden, bu yapılanların bir protesto olmadığını sadece hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen bir kalkışma olduğunu belirterek açıklamasında eylemcilere 'Geri çekilin' sözlerini kullandı.