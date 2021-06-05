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Almanya’nın skandal maske planına sert tepki!

Son dakika haberine göre Almanya Sağlık Bakanlığının geçen yıl temin ettiği kullanımı uygun olmayan maskeleri engellilere, sosyal yardım alanlara ve yaşlılara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı. Akılalmaz karar diğer ülkeleri harekete geçirdi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:22
Almanya’nın skandal maske planına sert tepki!
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Almanya, 2020 senesinde 1 milyar avroluk temiz maske siparişi verdi. Almanya Bakanlığı sıcaklığa dayanıklılık testini yaptırmadığı ve bu nedenle maskelerin kullanılma uygun olmadığı belirlendi.

Maskeler kullanıma uygun olmazken skandal bir karar alan ülke tüm dikkatleri üzerine çekti. Maskeleri yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan sosyal yardım alan kişilere dağıtmak istediği hedeflendiği söylendi.

2020 yılında 1 milyar avro bu sayede çöpe atılması engellendiği hedeflenmesi herkesi şok etti. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti Lars Klingbeil, Sağlık Bakanlığını eleştirdi.

Sürecin ileri gitmesini sağlayarak insanlık dışı bir uygulama olacağını dile getiren Klingbeil, bu kararın aykırı bir karar olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı ise hükümetin maskelerin imhası hakkında böyle bir karar vermediğini, haberin nereden çıktığını bilmediği açıkladı.

Bakanlık Almanya’ya getirilen maskelerin kalitesine çok dikkat edildiğinin altını çizdi.


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Almanya SağlıkAlmanya Maske
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