Almanya'nın 16 yıllık başbakanı Merkel dönemi sona erdi: Yeni başbakan Olaf Scholz!

Almanya Federal Meclis'te bugün ülkenin yeni başbakanını seçmek için bir oylama gerçekleştirildi. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'ın başkanlık ettiği oylama Federal Meclis'te gizli olarak yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda iseli (SPD), ilk turun sonunda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı. Gizli otlamada katılımcılardan 303'ü hayır oyu kullanırken 6 milletvekili oyları çekimser olarak kaydedildi.

Aldığı 395 oy ile Almanya'nın yeni başbakanı seçilen 63 yaşındaki Scholz, görevi eski başbakan Merkes'den devralarak ülkenin başına geçecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na gidecek olan Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini teslim alacak ve daha sonra Federal Meclis'e dönerek kürsüye çıkacak ve yeminini edecek.