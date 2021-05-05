Almanya'da Yeşiller Partisi lider konuma geldi

’da seçim hazırlıkları sürüyor. Seçimlere son beş ay kala birçok araştırma şirketi partilerin oy oranları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Son olarak Almanya’nın en büyük araştırma şirketleri tarafından yapılan anket neticesinde,’nin 2019 yılından bu yana ilk defa lider olduğu gözlendi. Buna göre mevcut Başbakan Angela Merkel’in partisi geriye düştü. Özellikle son iki haftada on tane anket yapıldı. Bu on tane anketin altısında yeşiller Partisi ön planda gözüktü. Bu açıdan son 16 yılda Almanya’yı muhafazakarlar yönetiyordu.

Ancak yayınlanan anketlere ve genel rüzgâra göre yorumlarda bulunan uzmanlar muhafazakarların önümüzdeki seçimlerde kaybedeceğini ileri sürdü. Seçimlere son beş ay kala bu tür araştırmaların yapılması %100 gerçeği yansıtmayabilir. Seçimlere son iki ay kala yapılan anketler neredeyse gerçek değeri taşımaktadır. Bu açıdan erken bir yorumda bulunmak doğru olmayacaktır.