Almanya'da milyoner kadın tüm mirasını kasabadaki komşularına bıraktı!

Almanya’nın Hessen bölgesinde bulunan ve toplamda 6 köyün meydana getirdiği Waldsolms kasabasında konaklayan ancak 2019 senesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Renate Wedel, komşularını 6,2 milyon Euro miras bıraktı.
Wedel’in vasiyetnamesine bakıldığında miras bıraktığı mal varlığında hisse senetleri, değerli eşyalar, banka hesabı, ev ve mülk yer aldığı görüldü.
Belediye Başkanı Bend Heine, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ne kadar şaşkın olduğunu ifade ederek, ilk başta böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. Vasiyetnamenin açıklanması ardından mirasın, kasabanın tesis ve altyapı çalışmalarında kullanılacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 18:27