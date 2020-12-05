Almanya'da milyoner kadın tüm mirasını kasabadaki komşularına bıraktı!

Almanya’nın Hessen bölgesinde bulunan ve toplamda 6 köyün meydana getirdiği Waldsolms kasabasında konaklayan ancak 2019 senesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Renate Wedel, komşularını 6,2 milyon Euro miras bıraktı.

Waldsolms belediyesinin intenet adresinde yapılan açıklamaya bakıldığında, 1975 senesinde kasabada konaklamaya başlayan ve bu zamana kadar hayatını Waldsolms’te geçiren Wedel, 2019 senesinde vefat etmesi ardından tüm mirasını komşularına bıraktı. 6,2 milyon Euro miktarındaki mirası Türk Lirası’na çevrildiğinde yaklaşık 58 milyon TL’ye tekabül ediyor.

Wedel’in vasiyetnamesine bakıldığında miras bıraktığı mal varlığında hisse senetleri, değerli eşyalar, banka hesabı, ev ve mülk yer aldığı görüldü.

Belediye Başkanı Bend Heine, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ne kadar şaşkın olduğunu ifade ederek, ilk başta böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. Vasiyetnamenin açıklanması ardından mirasın, kasabanın tesis ve altyapı çalışmalarında kullanılacağı aktarıldı.