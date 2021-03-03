Almanya'da kuaför ve berber salonları tekrardan hizmete açıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ve eyalet başkanlarının geçtiğimiz haftalarda aldıkları karar doğrultusunda belirlenen koronavirüs tedbirlerine uymak koşuluyla kuaför ve berber salonlarını bugün hizmete açtı.
İlboğa, kapalı oldukları süreçte devletin söylediği yardımların hâlâ yapılmadığını söyleyerek, ailesinin yardımları sayesinde bu süreçte ayakta durabildiğini devletin yardım etmediğini söyledi. İlboğa, bazı arkadaşlarının da bu süreçte dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.
Kuaför salonlarına gelen müşteriler hazırlanan kişisel bilgi formunu doldurmak zorundalar. Ayrıca maske ve mesafe kuralarına uymayan müşteriler kuaför veya berber salonlarına alınmıyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 14:54