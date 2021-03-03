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Almanya'da kuaför ve berber salonları tekrardan hizmete açıldı

Almanya'da 16 Aralık 2020 tarihinde koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle kapatılan kuaför ve berber salonları bugün tekrardan hizmete açıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:54
Almanya'da kuaför ve berber salonları tekrardan hizmete açıldı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ve eyalet başkanlarının geçtiğimiz haftalarda aldıkları karar doğrultusunda belirlenen koronavirüs tedbirlerine uymak koşuluyla kuaför ve berber salonlarını bugün hizmete açtı.

16 Aralık 2020 tarihinden bu yana kapalı olan kuaför ve berber salonlarının bugün açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Almanya’nın Köln kentinde yirmi yıldır kuaförlük yapan Filiz İlboğa, yeniden kuaför salonlarının açılmasını çok iyi karşıladıklarını belirtti. İlboğa, zor zamanlar geçirdiklerini ve şuanda da yoğun bir gün yaşadıklarını tüm randevularının dolu olduğunu söyledi.

İlboğa, kapalı oldukları süreçte devletin söylediği yardımların hâlâ yapılmadığını söyleyerek, ailesinin yardımları sayesinde bu süreçte ayakta durabildiğini devletin yardım etmediğini söyledi. İlboğa, bazı arkadaşlarının da bu süreçte dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kuaför salonlarına gelen müşteriler hazırlanan kişisel bilgi formunu doldurmak zorundalar. Ayrıca maske ve mesafe kuralarına uymayan müşteriler kuaför veya berber salonlarına alınmıyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsKuaförBerber
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