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Almanya'da koronavirüsten rekor ölüm sayısı!

Almanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte 1188 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:06
Almanya'da koronavirüsten rekor ölüm sayısı!
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Dünyayı kasıp kavuran ve yaklaşık 2 milyon can alan koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan yeni haliyle yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya giden Almanya’da son 24 saatte rekor ölüm sayısı kaydedildi.

Almanya’da koronavirüsten rekor ölüm!

Almanya’da son 24 saatte 31 bin 847 kişi daha koronavirüse yakalandı. Böyleliklle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte bin 188 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı 38 bin 795 oldu. Bugün kaydedilen ölüm sayısı salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Salgın nedeniyle ağır hasta sayısının 5 bin 491 olduğu ülkede, 1 milyon 494 bin 100 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Öte yandan Almanya’da 417 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsCovid-19
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