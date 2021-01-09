Almanya'da koronavirüsten rekor ölüm sayısı!

Dünyayı kasıp kavuran ve yaklaşık 2 milyon can alan koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan yeni haliyle yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya giden Almanya’da son 24 saatte rekor ölüm sayısı kaydedildi.
Almanya’da koronavirüsten rekor ölüm!
Almanya’da son 24 saatte 31 bin 847 kişi daha koronavirüse yakalandı. Böyleliklle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.
Salgın nedeniyle ağır hasta sayısının 5 bin 491 olduğu ülkede, 1 milyon 494 bin 100 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Öte yandan Almanya’da 417 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.
Son Güncelleme: 09.01.2021 21:06