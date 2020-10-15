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Almanya teyakkuzda! 'ikinci dalga' tehlikesine karşı korona tedbirlerini sıkılaştırıyor

Yaşanan koronavirüs pandemisi ile mücadele eden Avrupa ülkelerinden Almanya ikinci dalga tehlikesine karşı tedbirleri sıkılaştırıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 01:09
Almanya teyakkuzda! 'ikinci dalga' tehlikesine karşı korona tedbirlerini sıkılaştırıyor
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığının en çok etkilediği kıta olan Avrupa'da hastalık ile mücadele sıkı bir şekilde sürerken vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesi Avrupa ülkelerini korkuttu.

Hastalık ile başından bu yana sıkı bir mücadele veren Almanya gelebilecek ikinci dalgaya karşı tedbirlerini artırıyor.

Ülkenin Başbakanı Angela Merkel, eyalet yöneticileri ile detaylı bir toplantı yaptı. Merkel, gelebilecek ikinci dalga sonucundan Almanya'nın milyarlarca Euro borçlanması gerektiğini dolayısıyla ekonomilerininde bunun kaldıramayacağını açıkladı.

Merkel eyalet yöneticileri ile yaptıkları toplantı sonrasın ikinci dalga tehlikesine karşı ülke genelinde bir takım kısıtlamalara gideceklerini ve bu kısıtlamaların ne olduklarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu kapsamda ;

Tüm eyaletlerde cafe, bar, yemek yerleri vb gibi mekanlar akşam saat:23.00'ten sonra hizmet vermeyecek. Aynı zamanda alkol yasaklarıda bu saatte başlayacak.


Maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde genişletilecek.

Özel parti ve kutlamalarda maksimum 10 kişi aynı ortamda bulunabilecek.

Başbakan Merkel'in yapmış toplantıda üzerinde tam olarak anlaşılmayan konu ise konaklama yasağı oldu. Almanya içinde bir eyaletten diğer eyalete seyahat edenlere otellerde konaklama yasağı getirilmesi konusunda bazı eyaletlerin itiraz etmesi nedeniyle bu konunun 8 Kasım'da tekrar görüşülmesinin planlandığı açıklandı.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 01:09
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AlmanyaKoronavirüs Vaka SayılarıAvrupada Koronavirüs Vaka Sayıları
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