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Almanya, sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirecek

Almanya, ABD yaşanan baskının ardından demokrasiyi korumak amacıyla sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirmek için hazırlık yapıyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:58
Almanya, sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirecek
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Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht bir gazeteye verdiği demeçte, Avrupa’da seçimlerin güvenliği için kışkırtıcı içeriğe sahip, yalan haber ve komplo teorisinde bulunan video ve sözleri silinmesini için dijital platformlara çok daha fazla sorumluluk getireceklerini söyledi.

Acilen hayata geçmeli

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Kongre binası baskınının bir uyarı niteliğini taşıdığını söyleyen Lambrecht, demokrasinin korunması için acilen sosyal medya düzenlemelerini hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaChristine LambrechtAmerika Birleşik Devletleri
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