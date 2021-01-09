Almanya, sosyal medya platformlarına daha fazla yükümlülük getirecek

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:58
Almanya
Adalet Bakanı Christine Lambrecht
bir gazeteye verdiği demeçte, Avrupa’da seçimlerin güvenliği için kışkırtıcı içeriğe sahip, yalan haber ve komplo teorisinde bulunan video ve sözleri silinmesini için dijital platformlara çok daha fazla sorumluluk getireceklerini söyledi.
Acilen hayata geçmeli
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Kongre binası baskınının bir uyarı niteliğini taşıdığını söyleyen Lambrecht, demokrasinin korunması için acilen sosyal medya düzenlemelerini hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
Son Güncelleme: 09.01.2021 18:58
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