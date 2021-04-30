Almanya, öldüren koronavirüs aşısını evsiz vatandaşlara vuruyor!

Bir çok ülkede kan pıhtılaşmasına ve hatta ölümlere yol aşması nedeniyle uygulanmasını askıya aldığı Johnson and Johnson aşısıyla ilgili bazı ülkelerde sözleşmelerini feshetmişti. Fakat, söz konusu aşıyla ilgili Almanya skandal bir karara imza attı ve aşıyı evsiz olarak ülkede yaşayan vatandaşlara vuracaklarını duyurdu.

Almanya'nın dördüncü büyük eyaleti olarak bilinen Ren Vestfalya'da ortalama 60 bin kadar kişinin evsiz olduğu ve yetkililer eyaletin şehir ve kasabalarında yaşayan bu evsiz vatandaşları da hızlı bir şekilde aşılamak istiyorlar. Aşılamaların başladığı ve bununla ilgili de bir sosyal yardım deneğinin eyalet sınırları içinde yer alan belediyelerin evsiz insanları aşıladığını ve şimdiye kadar aşılama oranlarının neredeyse yüzde 10 çıktığı öğrenildi.