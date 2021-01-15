Almanya ‘Mega Karantina’ ilan edebilir! Almanya alarm verdi

Alman Bild gazetesi ‘’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Angele Merkel 2020 yılı için uygulanan önlemlerden daha büyük olacağını ve adını Mega Karantina olarak nitelendirdiği bu süreci Bild gazetesi açıklık getirdi. Yeni tip koronovirüsün daha ölümcül ve bulaşıcı olduğunu için alınan önlemlerin daha sert olacağını söyleyen gazete şehir içi toplu taşıma araçlarının ve şehirlerarası taşımacılığın faaliyetlerini durdurmak istediğini açıklandı.

25 Ocak tarihi ile eyalet başkanlarıyla görüşülüp karar verileceğini bildirdi.