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Almanya ‘Mega Karantina’ ilan edebilir! Almanya alarm verdi

Koronovirüs ile mücadelede Almanya alarm verdi. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı her gün yeni bir rekor izlemeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angele Merkel ‘mega karantina’ ilan edilebileceğini duyurdu. Alman Bild gazetesi ise 2020 yılında alınan önlemlerden daha sert bir karantina olacağını söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 14:22
Almanya ‘Mega Karantina’ ilan edebilir! Almanya alarm verdi
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Alman Bild gazetesi ‘Mega Karantina’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Angele Merkel 2020 yılı için uygulanan önlemlerden daha büyük olacağını ve adını Mega Karantina olarak nitelendirdiği bu süreci Bild gazetesi açıklık getirdi. Yeni tip koronovirüsün daha ölümcül ve bulaşıcı olduğunu için alınan önlemlerin daha sert olacağını söyleyen gazete şehir içi toplu taşıma araçlarının ve şehirlerarası taşımacılığın faaliyetlerini durdurmak istediğini açıklandı.

 25 Ocak tarihi ile eyalet başkanlarıyla görüşülüp karar verileceğini bildirdi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 14:22
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMega Karantina
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