Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi

Almanya'da faaliyet gösteren Fromycon isimli bir şirket koronavirüs salgınına karşı ilaç geliştirdi. Biyoteknoloji alanında çalışan şirket geliştirdikleri ve ismini 'FYP207' olarak adlandığı ilaç için acil kullanım onayı için başvuru yaptı. Koronavirüs vücuda girdikten sonra hücrelere gidiş yollarını kapatan ve virüsün mutasyon geçirme ihtimali olsa bile hücrelerle nüfus etmesini engelleyen ilaç müjdesini veren şirken ilacın ne zaman çıkacağı hakkında tüm detaylı bilgileri Devlet Televizyonu ARD'den aktardı.

Bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıdan sonra, tedavi sürecinde fayda sağlayacak ilacın bir an önce kullanıma sunulması gerektiği ve bunun için gerekli başvuruları yaptıklarını açıklayan şirket yetkilileri ilacın aşı olamayab veya aşı sonrası tekrar virüse yakalanarak farklı ilaçlarla tedavi edilmesi gerekenler için büyük bir umut olabileceğini belirtiyorlar. Fromycon şirketi yetkilileri ilacın Kovid 19'u tamamen bloke edeceğini ifade ediyorlar.

İlaçö hakkında paylaşılan detaylı bilgilerde ilacın hücrelerin virüs nedeniyle enfekte olmasını tamamen engellediği ve koronavirüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörleri kapattığı belitildi. İlacın ayrıca mutasyona uğramış virüse karşı bile etkili olduğu kanıtlandığı ifade edliyor.

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında artık hastaneye yatırılan hastaların herhangi bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını belirtirken bu güne kadar uygulanan Remdesivir gibi ilaçların tam etki göstermediği ve ağır hastalarda da olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği onay merkezi ile ilacın biran önce kullanıma başlamanılması için temasa geçtiklerini ve onay için süreci başlattıklarını söyleyen Brockmeyer onayın alınması halinde ilacın 2022 yılı başlarında piyasaya çıkabileceğini kaydetti.