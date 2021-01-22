Almanya, Irak'ta 32 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı!

Almanya Dış işleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen terör saldırısı kınandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Almanya Dış işleri Bakannı Heiko Maas açıklamalarda bulundu.

Bakan Mass açıklamalarında ‘Bağdat’ta bugün yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve başta mağdurlar olmak üzere Irak halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz’ açıklamalarında bulundu.

Irak’ın her zaman yanında olacaklarını belirten bakan Mass ‘Son yıllarda birlikte uzun vadeli planlarımız olan ve güvence altına almak için Irak’ı DAEŞ’le mücadele kapsamında desteklediğimiz ve NATO misyonlarına uyan Irak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz’ denildi.

Patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Tayaran Meydanında düzenlene iki bombalı terör saldırısı sonucunda 32 kişinin hayatını kaydettiği ve 110 kişinin yaralandığı açıklandı.