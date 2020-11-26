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Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!

Almanya Başbakanı Merkel yapmış olduğu açıklamada ülkesindeki kısıtlamalar ve koronavirüs aşısının ne zaman kullanılacağına dair önemli açıklamalar bulundu. Merkel aşı için tarih telafuz etti.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:31
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
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Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ile aşı çalışmalarında sona gelinirken diğer yandan vaka sayılarında artış tüm ülkelerde korkutmaya devam ediyor.

Almanya'da hastalık ile mücadele eden diğer yandanda hastalık üzerinde yüzde 90 etkili aşı geliştiren ülke olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

AŞI ARALIK SONUNA YETİŞİYOR

Ülkenin Başbakanı Merkel bugün parlementoda aşı ve korona virüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Merkel ilk korona virüs aşısı için tarih söyledi ve aşının Aralık sonuna yetişeceğini duyurdu.

Aşı ile ilgili sevindiren açıklamalarda bulunan Merkel ülkesinde kısıtlamaların ise devam edeceğini ve Ocak sonuna kadar gevşetilmeyeceğini paylaştı.

Öte yandan kısıtlamalar kapsamında şimdilik 20 Aralık tarihine kadar uygulamada olan yasaklar ise şu şekilde ;

Konser,opera ve tiyatrolar alınan karar gereği kalabalık toplulukların oluşmaması için kapalı olacak.


Cafe, lokanta, içkili mekanlarda aynı şekilde kapalı ancak paket olarak servis verebiliyorlar.

Ülkenin en önemli etkinlikleri kapsamında olan Futbol maçları seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.

Alışveriş merkezleri ve mağazalar içeriye sadece 10 metrekaye 1 kişi olacak şekilde müşteri almaya devam edecekler, sadece metrekare olarak 800'ü geçen mağazalar ise 20 metrekareye 1 müşteri alabilecek.

Şimdilik ülkede faatliyette bulunan tüm kademelerde ki okullar ve kreşler tedbirlere bağlı olarak açık kalacak fakat vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ek tedbirler alınacak.

Üniversiteler ise uzaktan eğitime devam ediyor.

.Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.

Noel tatili sırasında ve yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden 10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilecek.

10 Ocak tarihine kadar vatandaşların kayak tatiline gitmemeleri tavsiye edildi.



Son Güncelleme: 26.11.2020 13:31
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Anahtar Kelimeler:
MerkelAlmanyaKoronavirüs Vakaları
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