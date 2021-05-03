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Alman polisi çocuk üyesi olan pornografisi ağını çökertti! Yüzbinlerce üyesi olan internet sitesinde 4 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre Almanya’da çocuk tacizi görüntülerini paylaşan kapsamlı internet ağlarından birini çökerttiğini açıkladı. Operasyonda yüzbinlerce çocuk pornografisi olan sitede dört kişi gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:52
Alman polisi çocuk üyesi olan pornografisi ağını çökertti! Yüzbinlerce üyesi olan internet sitesinde 4 kişi gözaltında
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2019 yılından bu yana intenette faaliyetini gösteren çocuk ponografisi ağı Alman polisi tarafından çökertildi. Dört kişi gözaltına alınırken Paderbon, Münih ve Kuzey Almanya doğumlu 40, 49 ve 58 yaşında üç erkek olduğu açıklandı. Bir diğer zanlı ise Paraguay’da polis tarafından yakalandı.

Binlerce ülkenin tek hedefi olan ve uluslararası operasyon ile aranan Boystown adlı dark net (ana akım arama motorları ve tarayıcılarla ulaşılamayan yasadışı ve gizli intenet) platformu Alman polisi tarafından çökertildi. Operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada polisleri de katıldı.

Çok sayıda pedofili sohbet sitesi kapatıldı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Küresel çapta olan operasyonda yeni tutuklamaların olduğu bilgisi verilirken Boystown’a karşı birçok pedofili sohbet sitesinin kapatıldığı Avrupa Birliği Polis Teşkilatı tarafından açıklandı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
AlmanPolisBoystownÇocuk
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